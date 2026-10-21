मथुरा की गद्दा फैक्ट्री में आग से लाखों रुपये का सामान राख, चार दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, मथुरा। जमुनापार थाना क्षेत्र में राया रोड स्थित लोहवन के समीप मंगलवार रात एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग से फैक्ट्री में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

दमकल की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जमुनापार क्षेत्र में राया रोड पर लोहवन के पास निशि एंटरप्राइजेज की गद्दा फैक्ट्री संचालित है। मंगलवार रात नौ बजे अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग को बुलाया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इनमें तीन गाड़ियां मथुरा से और एक गाड़ी मांट से बुलाई गई। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया।