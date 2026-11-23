संवाद सूत्र, भरतपुर। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के बयाना क्षेत्र में पहुंचे चीता केजीपी-13 को रेस्क्यू करने की तैयारी शुरू हो गई है। चीते को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ने और वापस कूनो ले जाने के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेषज्ञ टीम बयाना के लिए रवाना हो गई है। राजस्थान वन विभाग की टीमें भी रेस्क्यू अभियान में सहयोग करेंगी।

चीता पिछले दो दिन से बयाना कोतवाली क्षेत्र के नगला निर्मान और नगला भांड गांवों के बीच जंगल में डेरा जमाए हुए है। उसका मूवमेंट दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग के नजदीक झाड़ियों में बना हुआ है। वन विभाग की टीमें सैटेलाइट कालर के माध्यम से उसकी लोकेशन पर नजर रख रही हैं। मौके पर बयाना रेंजर पवन विधूड़ी वनकर्मियों के साथ तैनात हैं।