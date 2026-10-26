सोने के दाम गिरने से मथुरा के बाजार में रौनक: करवा चौथ पर लाइवेट ज्वेलरी और डायमंड, पोल्की पहली पसंद

जागरण संवाददाता, मथुरा। करवा चौथ से पहले आभूषण बाजार की चमक भी दोगुणी हो गई है। बड़े ब्रांड ने अपने नए और आकर्षक कलेक्शन बाजार में उतारे हैं तो स्थानीय विक्रेताओं ने अपने और दक्षिण भारतीय सहित कोलकाता, मुंबई, केरल की तरह-तरह की डिजायन मंगाई हैं, जिसमें लाइट और हैवीवेट दोनों ही पसंद किए जा रहे हैं। युवाओं को सालिटियर खूब पसंद आ रहा है।

फ्यूजन ज्वेलरी की सबसे ज्यादा मांग है, टेंपल, फ्लोरल और पर्यावरण थीम पर कलेक्शन खूब पसंद किया जा रहा है। रोज गोल्ड के इटेलियन डिजायन ब्रेसलेट सहित डायमंड, पोल्की, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन के आभूषण आकर्षित कर रहे हैं।

सोने के दामों में पिछले कुछ दिनों से हुई मामूली गिरावट सोने के मूल्यों में पिछले कुछ दिनों से मामूली गिरावट ने ग्राहकों को आकर्षित किया है। रविवार को 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था। ऐसे में सहालग के लिए बुकिंग, खरीद दोनों बढ़ी हैं। वहीं करवा चौथ के लिए भी खूब खरीदारी और उसी दिन लेने के लिए बुकिंग कराई जा रही है। 22 से लेकर 14 कैरेट तक के आभूषण पसंद किए जा रहे हैं। तनिष्क ने अध्यंतरा के नाम से अपना बड़ा कलेक्शन बाजार में उतारा है। इसे ब्रह्मांडीय और आकाशीय थीम पर रखा गया है। इसमें ब्रहांड की आकृतियों और सूरज, चांद, तारों की आकृतियों की डिजायन को उतारा है।