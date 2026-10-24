करवाचौथ: अलीगढ़ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जलवा, हैवी से लाइटवेट डिजाइन तक की मांग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। करवाचौथ पर सोलह शृंगार को खास बनाने के लिए महिलाएं कपड़ों के साथ ज्वेलरी के डिजाइन और रंगों पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। इस बार बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विभिन्न डिजाइन महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। कुंदन और पोल्की के हैवी सेट से लेकर अमेरिकन डायमंड, पर्ल और रंग-बिरंगे स्टोन वाली लाइटवेट ज्वेलरी तक की मांग देखने को मिल रही है। महिलाएं अपनी साड़ी, लहंगे और अन्य पारंपरिक परिधानों के साथ मैचिंग ज्वेलरी पसंद कर रही हैं।

शहर के अमीर निशा, रेलवे रोड समेत अन्य बाजारों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर करवाचौथ की खरीदारी के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। बाजार में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के कई विकल्प उपलब्ध हैं।

कुंदन और पोल्की के हैवी सेट रायल लुक के लिए पसंद किए जा रहे हैं, वहीं हल्के वजन वाले अमेरिकन डायमंड और पर्ल सेट भी महिलाओं को लुभा रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें करवाचौथ के साथ अन्य पारिवारिक समारोहों में भी पहना जा सकता है।

पारंपरिक लाल-मैरून के साथ गोल्डन तो पेस्टल परिधानों पर भा रहे पर्ल और सिल्वर सेट रेलवे रोड स्थित दुकान के संचालक धर्मेश गर्ग ने बताया कि रंगों के हिसाब से ज्वेलरी का चयन भी महिलाओं की पसंद में शामिल है। लाल, मैरून और हरे रंग के परिधानों के साथ गोल्डन टच वाली ज्वेलरी पारंपरिक लुक देती है, जबकि पेस्टल रंगों के कपड़ों के साथ पर्ल और सिल्वर टोन वाले सेट पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा चोकर, लंबे नेकलेस, झुमके, मांगटीका और मैचिंग चूड़ियों के साथ महिलाएं अपने लुक को पूरा करने के विकल्प तलाश रही हैं।

रेलवे रोड स्थित दुकान पर चूड़ी पसंद करते महिला। जागरण दूसरे आयोजनों में इस्तेमाल के लिए हल्के डिजाइन को प्राथमिकता वहीं दुकानदार इशु सिघंल ने बताया कि बाजार में खरीदारी के दौरान महिलाएं डिजाइन, रंग, वजन और कीमत को ध्यान में रखकर ज्वेलरी चुन रही हैं। कुछ महिलाएं करवाचौथ की पूजा और पारंपरिक परिधानों के लिए हैवी सेट पसंद कर रही हैं, तो कुछ रोजमर्रा और दूसरे आयोजनों में इस्तेमाल के लिए हल्के डिजाइन को प्राथमिकता दे रही हैं।