युवाओं में संस्कृत का क्रेज: वृंदावन के 200 संस्थानों में 12 हजार छात्र, विदेशी स्टूडेंट्स भी आए

विपिन, पाराशर, वृंदावन (मथुरा)। तीन दशक के बाद धर्मनगरी में एक बार फिर संस्कृत के पठन-पाठन ने जोर पकड़ा है। भागवत कथावाचकों की प्रभावी जीवन शैली ने युवाओं को इस ओर आकर्षित किया है। नए सिरे से शुरू हुए गुरुकुलों में संस्कृत की शिक्षा पाने को देश भर से युवा पहुंच रहे हैं।

इस समय छोटे-बड़े 200 संस्थान में 12 हजार विद्यार्थियों ने संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवेश लिया है। इससे पहले, वृंदावन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों का उद्देश्य कर्मकांड, शादी-विवाह और याज्ञिक काम करना होता था। वृंदावन वैदिक शिक्षा, संस्कृत व्याकरण, भागवत व कर्मकांड की शिक्षा का केंद्र रहा है। गुरुकुल शिक्षा परंपरा की शुरुआत 1965 में पुराणाचार्य श्रीनाथ शास्त्री ने वैदिक विद्यालय की स्थापना करके की और इसके बाद इस्कॉन संस्थापक श्रील प्रभुपाद ने 1976 में भक्तिवेदांत गुरुकुल की स्थापना की।

तीन दशक के बाद संस्कृत की पढ़ाई को लेकर युवाओं में दिख रहा रुझान भक्तिवेदांत गुरुकुल के सहारे विदेशी भक्तों ने भी अपने बच्चों को वैदिक ज्ञान के लिए दाखिला दिलवाया। 2001 के आसपास जीवा इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई। तीन दशक पहले तक वृंदावन में पांच संस्कृत विद्यालय और तीन महाविद्यालय संचालित थे। जिले में संस्कृत के 40 विद्यालय थे। फिर, संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या गिरने लगी। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। संस्कृत विद्यालयों में आचार्य नहीं रहे। छात्र कम हो गए। एक दशक पहले भागवत कथाकारों की धूम मची तो संस्कृत को लेकर रुझान लौटा। संस्कृत के नए निजी विद्यालय खुले।

देश विदेश के विभिन्न कोनों से आने वाले युवाओं को परीक्षा के बाद ही मिलता प्रवेश अनिरुद्धाचार्य, आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, देवी चित्रलेखा से प्रभावित छात्र भागवताचार्य बनने की इच्छा लेकर पढ़ने आने लगे। आज अकेले वृंदावन में ही छोटे-बड़े 200 विद्यालयों में 12 हजार छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों में वेद विद्यालय, गुरुकुल शामिल हैं। आवासीय सुविधा भी दी जा रही है। इनमें नेपाल, रसिया और देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं।

ख्याति प्राप्त भागवताचार्यों से प्रभावित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं चैतन्य विहार के वैदिक गुरुकुलम में भागवत प्रवचन शैली सीख रहे पटना के विष्णु दत्त गौड़ कथावाचन में देश-दुनिया में ख्याति प्राप्त भागवताचार्यों से प्रभावित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गोधूलिपुरम के जयंती प्रसाद संस्कृत छात्रावास में अध्ययन कर रहे छपरा के दीपक शर्मा, माधव शर्मा, विवेक गौड़ भी कथा प्रवचन में भविष्य बनाने के लिए संस्कृत पढ़ने आए हैं। कथावाचक डा. मनोज मोहन शास्त्री कहते हैं, यह सिलसिला पिछले एक दशक में ही शुरू हुआ है। अधिकतर बालक भागवत कथा की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं।

'वैदिक ज्ञान से जो आध्यात्मिक शांति मिलती है वह कान्वेंट की शिक्षा में नहीं है। मैं आत्मबोध करने के लिए भारत में वैदिक ज्ञान की जीवा इंस्टीट्यूट से शिक्षा ले रही हूं। इसके लिए बीते दो वर्ष से वृंदावन में ही निवास कर रही हैं।' विल्ली मूलर, जर्मनी।

'कॉन्वेंट की शिक्षा अर्थ आधारित है, उस शिक्षा से आत्मबोध नहीं होता, गीता की पढ़ाई की तो आत्मबोध के लिए वैदिक ज्ञान की ओर रुझान हुआ। जीवा इंस्टीट्यूट में वैदिक ज्ञान लेने के लिए वृंदावन आया हूं। यहां की पढ़ाई बेहतर है।' मारिया क्रिस्टामेल, फ्रांस।

'नेपाल से अधिकतर लोग बनारस अथवा वृंदावन में वैदिक शिक्षा लेने आते हैं। कई लोगों की यहीं नौकरी लग जाती है। जिनकी नहीं लगती वह नेपाल में कर्मकांड, कथा प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान करके जीवनयापन करते हैं। वृंदावन में नेपाल से पिछले कई दशकों से लगातार युवक वैदिक शिक्षा लेने आते रहे हैं।' प्रयास धिमरे, सिक्किम।