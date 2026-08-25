अब एक क्लिक में मिलेगी जानकारी, मथुरा में कितना है चीनी का स्टाक? जमाखोरी पर प्रशासन सख्त

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। शासन एवं भारत सरकार के निर्देशों के तहत अब जिले में चीनी के स्टाक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा स्टाक दर्ज करते ही एक क्लिक में यह जानकारी मिल जाएगी कि जिले में कितनी चीनी उपलब्ध है। 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टाक रखने पर व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी।

चीनी की जमाखोरी रोकने पर प्रशासन सख्त खाद्य एवं विपणन विभाग ने जिले के सभी 37 थोक चीनी व्यापारियों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने और अपने गोदामों में मौजूद चीनी के स्टाक का पूरा ब्योरा अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। व्यापारियों को प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर अपना स्टाक नियमित रूप से अपडेट करना होगा। जमाखोरी की आशंका को खत्म करने के लिए प्रशासन ने धरातल पर भी सख्त कदम उठाए हैं।