दोस्त ही निकला कातिल: 'घर की महिला से अवैध संबंध थे, इसलिए मार दिया'; मथुरा में कारपेंटर हत्याकांड का खुलासा

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। चैतन्य विहार फेज दो में निर्माणाधीन इमारत में मिले बढ़ई के शव की वारदात का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथी ने अवैध संबंधों के कारण बढ़ई की हत्या कर दी थी।

पप्पू की हत्या के बाद पकड़ा नामजद आरोपित वृंदावन थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि चैतन्य विहार फेज दो में निर्माणाधीन इमारत में हुई औरैया के बिधूना थाना क्षेत्र में मुगपुर निवासी संजीव कुमार उर्फ पप्पू की हत्या में नामजद उसी के पड़ोस के गांव कछपुरा में रहने वाले कन्हैया को पुलिस ने पकड़ लिया है।