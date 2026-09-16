पैरों की बनावट और पुराना फोटो... पुलिस ने ऐसे खोली मथुरा की बड़ी चोरी, 7 KG सोना और कैश मिला

संवाद सूत्र, कोसीकलां (मथुरा)। कोसीकलां में सराफा शोरूम से करोड़ों की चोरी के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपित ने चेहरा तो छिपा लिया, लेकिन उसके पैरों की बनावट ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आरोपित बैग टांगे और शरीर को ढके नजर आया। इससे चेहरा साफ नहीं हो सका।

पुलिस ने पुराने फोटो से उसकी पहचान मिलाई तो पैर में मौजूद गैप ने शक को पुख्ता कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि पहचान से पहले ही आरोपित पुलिस थाने में बैठकर पूछताछ का सामना कर रहा था।

वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। एक फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति बैग टांगे और शरीर ढके दिखाई दिया। उसने इस तरह खुद को ढक रखा था कि कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं आ सका। ऐसे में फुटेज हाथ लगने के बावजूद पुलिस के लिए उसकी पहचान करना आसान नहीं था।

वर्तमान 13 कर्मियों की जानकारी जुटाई पुलिस ने शोरूम में काम करने वाले वर्तमान 13 कर्मियों की जानकारी जुटाई। इसके साथ ही पूर्व में काम कर चुके कर्मियों और उनसे जुड़े लोगों का भी रिकॉर्ड खंगाला गया। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में चेहरा स्पष्ट नहीं होने के कारण पुलिस यह तय नहीं कर पा रही थी कि थाने लाया गया व्यक्ति वही है या नहीं।

दुकान स्वामी। लघुशंका को गए दूसरे संदिग्ध ने एसएसपी को बताया, जिसे ढूंढ रहे, यही है वो मंगलवार रात साढ़े 10 बजे थाने में पूछताछ के दौरान एक कर्मी लघुशंका के लिए बाहर गया। फिर थाने में मौजूद एसएसपी श्लोक कुमार से कहा कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा व्यक्ति थाने में ही बैठा है। इसके बाद पुलिस ने मुहल्ला रामनगर निवासी विष्णु उर्फ पप्पू से पूछताछ की, लेकिन वह पुलिस को उलझाता रहा। इसी बीच पुलिस की एक टीम के हाथ आरोपित का एक पुराना फोटो लगा। पुराने फोटो और सीसीटीवी में नजर आ रहे व्यक्ति के हुलिए का मिलान किया गया।

पहचान से पहले आरोपित थाने में कर रहा था पूछताछ का सामना पुलिस की नजर उसके पैरों पर गई। पैर में बना खास गैप दोनों तस्वीरों में एक जैसा नजर आया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। आरोपित ने वारदात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वारदात के बाद पुलिस के डॉग स्क्वॉयड से बचने के लिए कुछ दूरी पर अपने जूते उतारकर फेंक दिए थे। इसके बाद वह आगे बढ़ गया, ताकि जूते और उसकी गंध के सहारे पुलिस उस तक न पहुंच सके।