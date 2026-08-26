मथुरा में विकास को मिली रफ्तार: 46 करोड़ की लागत से बनेंगी 29 नई सड़कें, शासन से पहली किस्त जारी

जागरण संवाददाता, मथुरा। लोक निर्माण विभाग ने इस वित्तीय वर्ष जिले के पांचों विधायकों के प्रस्तावों पर शासन ने मुहर लगा दी है। शासन को भेजी गईं 46 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत कर ली गई हैं और पहली किस्त के रूप में प्रस्तावों की एक तिहाई धनराशि करीब 15 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दी है।

मांट क्षेत्र में 160 लाख से सुहागपुर से चांदपुर कलां मार्ग, 163 लाख से कराहरी मार्ग सेमरजा होते हुए दुनैटिया मार्ग का नवनिर्माण 105 लाख से गांव शल्ल से लालपुर मार्ग, 140 लाख से गांव विवावली से अड्डा मार्ग, 111 लाख से नगला मौजी से नगला बरी तक का मार्ग, 111 लाख से मथुरा-वृंदावन-मांट-नौहझील मार्ग से मिलक मार्ग और 184 लाख रुपये से नरवै हंसी से चूरा हंसी मार्ग का नवनिर्माण होगा।

पांचों विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर होंगे कार्य मथुरा क्षेत्र में 155 लाख से महोली से मुकंदपुर मार्ग, 190 लाख से गांव नगला विहारी का मार्ग, वृंदावन में 98 लाख से प्रियाकांतजू मंदिर के बराबर से अल्हैपुर चौराहा तक मार्ग का निर्माण होगा।

छाता में 147 लाख से कामर से राजस्थान सीमा तक मार्ग बनेगा, यह ब्रज चौरासी कोस में है। 260 लाख से अकबरपुर शेरगढ़ रोड से आरटीएल ड्रेन पटरी मार्ग, 194 लाख से पिसावा से रहेड़ा मार्ग, 261 लाख से गुहारी से भदावल मार्ग, 211 लाख से देवपुरा से ढहरौली मार्ग बनेगा।