चांदी के कमल पुष्प पर शेषनाग संग विराजेंगे गिरिराज प्रभु, अनंत चतुर्दशी पर प्रभु का नवरत्नों से होगा श्रृंगार

जागरण संवाददाता, मथुरा। गोवर्धन की गिरि तलहटी में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को होने वाले अलौकिक छप्पन भोग के लिए गिरिराज प्रभु को न्यौता दिया गया। इस बार गिरिराज प्रभु सोने-चांदी के बने कमल पुष्प और शेषनाग पर विराजमान होकर दर्शन देंगे। श्री कृष्ण सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रण पत्रिका का लोकार्पण गिरिराज सेवा समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल के द्वारा किया गया।

ब्रज के प्रसिद्ध कलाकार आशु शर्मा के निर्देशन में राधा कृष्ण के नृत्य और महारास की जीवंत लीला हुई। अलौकिक छप्पन भोग महोत्सव के मुख्य संयोजक राघवेन्द्र गर्ग ने बताया कि 25 सितंबर को गोवर्धन की बड़ी आन्यौर परिक्रमा मार्ग की गिरि तलहटी में होने वाले दिव्य छप्पन भोग की तैयारियां पूरी हो गई हैं।