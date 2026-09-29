उच्च शिक्षा के लिए सरकारी छात्रवृत्ति: 31 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें 4 प्रमुख योजनाएं

जागरण संवाददाता, मथुरा। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो ट्यूशन फीस से लेकर रहने और किताबों का खर्च कई परिवारों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। मेधावी और जरूरतमंद युवाओं की इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित कर रही है।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक वर्ग, योग्यता, पारिवारिक आय और संस्थान के आधार पर छात्रों को वित्तीय मदद मुहैया कराना है। वर्तमान में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर ऐसी ही चा प्रमुख योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक व पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन फार्म जमा कर सकते हैं। 1. पीएम यशस्वी योजना यह छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग व डी-नोटीफाइड ट्राइब्स श्रेणी के उन विद्यार्थियों के लिए है, जो देश के शीर्ष व चिन्हित संस्थानों से फुल-टाइम कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके तहत ट्यूशन फीस और नान-रिफंडेबल फीस की भरपाई की जाती है। यदि छात्र किसी निजी संस्थान में नामांकित है, तो ट्यूशन फीस के मद में अधिकतम दो लाख रुपये सालाना तक दिए जाते हैं। इसके अलावा रहने के खर्च के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह व किताबों व स्टेशनरी के लिए पांच हजार रुपये सालाना की अतिरिक्त सहायता मिलती है।

2. सेंट्रल सेक्टर टॉप क्लास शैक्षिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए बनाई गई यह योजना 12 वीं के बाद मान्यता प्राप्त व चिन्हित संस्थानों में फुल-टाइम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को कवर करती है। छात्र के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये तक होनी चाहिए। योजना में संस्थान की ट्यूशन फीस और नॉन-रिफंडेबल फीस प्रदान की जाती है। निजी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए यह वित्तीय मदद प्रति वर्ष अधिकतम दो लाख रुपये तक निर्धारित है।

3. नेशनल स्कालरशिप फार हायर एजुकेशन यह अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षण सपनों को पंख देने के लिए यह एक विशेष योजना है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम व एम्स आदि में दाखिला लेने वाले एसटी वर्ग के छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। परिवार की कुल वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित विद्यार्थियों को कोर्स की पूरी फीस, रहने का खर्च और पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।