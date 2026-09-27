त्योहार पर रेल यात्रियों को सौगात: खजुराहो-रुंधी फेस्टिवल और भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन

जागरण संवाददाता, मथुरा। खजुराहो–रुंधी के बीच संचालित होने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक बिजेंद्र कुमार ने रुंधी स्टेशन का निरीक्षण किया। भुज- बरौनी के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जाएगा। यात्रियों को ट्रेन संचालन से लाभ मिलेगा।

स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। ट्रेन का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक बिजेंद्र कुमार ने रुंधी स्टेशन का किया निरीक्षण खजुराहो–रुंधी–खजुराहो फेस्टिवल स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 15-15 ट्रिप संचालित होगी। खजुराहो–रुंधी फेस्टिवल स्पेशल खजुराहो से 15 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, रविवार को चलेगी। यह खजुराहो से शाम पांच बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह छह बजे रुंधी पहुंचेगी।

16 अक्टूबर से 18 नवंबर तक ये रहेगी टाइमिंंग रुंधी–खजुराहो फेस्टिवल स्पेशल रुंधी से 16 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेगी। यह रुंधी से शाम 6.45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6.05 बजे खजुराहो पहुंचेगी। महाराजा छत्रसाल छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, दैलवारा/कार्ड, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, कोसीकलां स्टेशन पर ठहराव रहेगा।

भुज-बरौनी के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस रेलवे द्वारा गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच सप्ताह में तीन दिन संचालित होने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने को मंजूरी दी गई है। लगभग 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह रेल सेवा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों को जोड़ेगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से इन राज्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक अतिरिक्त रेल विकल्प उपलब्ध होगा। लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी।