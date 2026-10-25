घर से ले जाकर पिलाई शराब, फिर हत्या कर यमुना में फेंका शव, मथुरा में मिली लापता पलवल के इलेक्ट्रिशियन की लाश

जागरण संवाददाता, मथुरा। शेरगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को यमुना में मिला शव पलवल के सुल्तानपुर निवासी इलेक्ट्रिशियन का निकला। वह तीन दिन से लापता थे। स्वजन ने गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। भाई ने हत्या का आरोप उसके दोस्त पर लगाया है। दोस्त ने पहले शराब पिलाई और फिर हत्या कर शव को यमुना में फेंक दिया था। आरोपित फरार है।

पलवल जिले के सुल्तानपुर निवासी 34 वर्षीय युवराज सिंह 21 अक्टूबर की दोपहर बाजार जाने की कहकर घर से गए थे। देर शाम तक वह वापस नहीं लौटे तो स्वजन ने तलाश की। सुराग न लगने पर 22 अक्टूबर को भाई प्रेमचंद्र ने चांदहट थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली।

शुक्रवार की दोपहर मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में यमुना में एक युवक का शव मिला। इसकी पहचान युवराज सिंह के रूप में स्वजन ने की। शेरगढ़ पुलिस ने मामले से चांदहट पुलिस को अवगत कराते हुए शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया।

पलवल के सुल्तानपुर निवासी युवराज का शेरगढ़ क्षेत्र में मिला शव भाई प्रेमचंद्र ने बताया, युवराज को उसका दोस्त गांव का ही समर घर से रहीपुर पुल पर जाने की कहकर ले गया। आरोप लगाया कि समर ने युवराज को पहले शराब पिलाई और फिर हत्या कर शव यमुना नदी में फेंक दिया। उन्होंने बताया, समर के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र दिया है।