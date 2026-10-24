PET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी: बरेली-मथुरा कैंट के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, नोट करें टाइम

जागरण संवाददाता, हाथरस। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने बरेली-मथुरा कैंट के बीच अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का संचालन 25 और 30 अक्टूबर व एक नवंबर को किया जाएगा। इससे हाथरस सिटी, कासगंज और मथुरा की ओर आने-जाने वाले परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी।

25, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होगा तीन फेरों का संचालन 05310 बरेली-मथुरा कैंट परीक्षा विशेष ट्रेन बरेली से सुबह चार बजे रवाना होगी। बदायूं में सुबह पांच बजे, कासगंज में 6:10 बजे और हाथरस सिटी में 7:22 बजे पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर ट्रेन सुबह 8:30 बजे मथुरा कैंट पहुंचेगी। वापसी में 05309 मथुरा कैंट-बरेली विशेष ट्रेन शाम 6:10 बजे रवाना होगी। यह हाथरस सिटी में शाम 7:12 बजे, कासगंज में रात 8:25 बजे और बदायूं में रात 9:32 बजे पहुंचेगी। ट्रेन रात 11 बजे बरेली पहुंचेगी।