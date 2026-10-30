दिवाली-छठ पर घर जाने में आसानी, 15 दिनों तक दुर्ग और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दुर्ग और हजरत निजामुद्दीन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
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दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन।
1 से 16 नवंबर तक चलेगी यह विशेष ट्रेन।
त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के लिए।
जागरण संवाददाता, मथुरा। त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग–हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल एक से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 08752 हजरत निजामुद्दीन–दुर्ग पूजा स्पेशल दो से 16 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को संचालित होगी।
यात्रा के दौरान यह विशेष ट्रेन दुर्ग स्टेशन से समय 10:45 बजे प्रस्थान कर रायपुर स्टेशन पर 11:20 –11:25 बजे, उसलापुर स्टेशन पर 1:20 – 01:30 बजे, पेंड्रा रोड स्टेशन पर 02:55 – 02:57 बजे, अनूपपुर स्टेशन पर 03:40 – 03:45 बजे, शहडोल स्टेशन पर 04:20 – 04:22 बजे, उमरिया स्टेशन पर 05:14 – 05:16 बजे, कटनी मुड़वारा स्टेशन पर 07:40 – 07:50 बजे, दमोह स्टेशन पर 08:50 – 08:52 बजे, सागर स्टेशन पर 08:00 – 08:05 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन पर 03:25 – 03:35 बजे, आगरा कैंट स्टेशन पर 07:10 – 07:15 बजे, मथुरा जंक्शन स्टेशन पर 08:55 – नौ बजे ठहराव लेगी तथा निजामुद्दीन स्टेशन पर समय 11:10 बजे पहुचेगी।
वापसी में यह विशेष ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से समय 12:30 बजे प्रस्थान कर, मथुरा जंक्शन स्टेशन पर 02:15-02:20 बजे, आगरा कैंट स्टेशन पर 03:10- 03:15 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 07:50-07:55 बजे, सागर स्टेशन पर 11:50-11:55 बजे, दमोह स्टेशन पर 01:00-01:02 बजे, कटनी मुड़वारा स्टेशन पर 02:45-02:55 बजे, उमरिया स्टेशन पर 04:18-04:20 बजे, शहडोल स्टेशन पर 05:38-05:40 बजे, अनूपपुर स्टेशन पर 06:30-06:35 बजे, पेंड्रा रोड स्टेशन पर 07:15-07:17 बजे, उसलापुर स्टेशन पर 09:45-09:55 बजे, रायपुर स्टेशन पर 12:10-12:15 बजे ठहराव लेगी तथा दुर्ग स्टेशन पर समय 01:45 बजे पहुचेगी।