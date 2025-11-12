धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा, भंडारों में बंटने वाले प्रसाद की भी होगी जांच

संवाद सूत्र, जागरण, (कोसीकलां) मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के पथिकों को भंडारों और सामूहिक भोज में शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। कोसी से सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जो वृंदावन में भी चलाया जाएगा। पदयात्रा के जहां-जहां पड़ाव स्थल होंगे, उसके आसपास एक दिन पहले से ही भोजन व्यवस्थापकों से संपर्क साधा जाएगा और कच्ची सामग्री के नमूने लिए जाएंगे।



सनातन एकता पदयात्रा 13 से 16 नवंबर तक जिले में रहेगी। पदयात्रा कोसी से जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। हजारों की अनुमानित संख्या में सनातनी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जिले में आधा दर्जन स्थानों पर पदयात्रा के विश्राम और भोजन के लिए पड़ाव होंगे।

