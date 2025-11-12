धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा, भंडारों में बंटने वाले प्रसाद की भी होगी जांच

Language
    By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के दौरान भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय है। कोसी से वृंदावन तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पदयात्रा के पड़ाव स्थलों पर भोजन प्रबंधकों से संपर्क करके कच्ची सामग्री की जांच की जा रही है। अधिकारियों की टीम हर स्थल पर तैनात है, और दुकानदारों को एक्सपायरी सामान बेचने से मना किया गया है।

    पदयात्रा में शामिल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।

    संवाद सूत्र, जागरण, (कोसीकलां) मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के पथिकों को भंडारों और सामूहिक भोज में शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है।

    कोसी से सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जो वृंदावन में भी चलाया जाएगा। पदयात्रा के जहां-जहां पड़ाव स्थल होंगे, उसके आसपास एक दिन पहले से ही भोजन व्यवस्थापकों से संपर्क साधा जाएगा और कच्ची सामग्री के नमूने लिए जाएंगे।

    सनातन एकता पदयात्रा 13 से 16 नवंबर तक जिले में रहेगी। पदयात्रा कोसी से जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। हजारों की अनुमानित संख्या में सनातनी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जिले में आधा दर्जन स्थानों पर पदयात्रा के विश्राम और भोजन के लिए पड़ाव होंगे।

    इतने बड़े आयोजन और इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को कहीं खराब भोजन-प्रसाद न खाना पड़े, इसके लिए जिलाधिकारी सीपी सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोसी सीमा से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।

    पदयात्रा के पड़ाव स्थलों पर आयोजकों, पुलिस अधिकारियों के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने भोजन व्यवस्था के लिए आए सामानों की जांच की कि कहीं कोई सामान एक्सपायरी तिथि से ऊपर का तो नहीं है।

    इसके अलावा कोसी क्षेत्र के सभी किराना और जनरल स्टोर संचालकों को भी एक्सपायरी डेट के बाद वाले मसाले आदि न बेचने की चेतावनी दी गई है। सहायक आयुक्त खाद्य धीरेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह ने पदयात्रा मार्ग का भ्रमण किया।

    सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि हर पड़ाव स्थल के पास जांच और सैंपल कार्य के लिए अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि सहायक आयुक्त और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानीटरिंग करेंगे।


