Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा कल मथुरा पहुंचेगी: भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती; 50000 से अधिक लोग होंगे शामिल

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 से 16 नवंबर तक चलेगी। इस पदयात्रा में 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिससे वृंदावन में भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। 16 नवंबर को यात्रा बांकेबिहारी मंदिर में धर्मध्वजा चढ़ाकर संपन्न होगी, जिसमें कई फिल्मी सितारे भी शामिल होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा। फाइल

    जागरण संवाददाता, मथुरा। सनातनियों को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सात नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा गुरुवार को जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। पदयात्रा में हजारों लोग साथ चल रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यात्रा समापन रविवार को होना है। वृंदावन में लाखों की भीड़ पहले ही रहेगी। ऐसे में यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।

     

    पचास हजार से अधिक लोग पदयात्रा में होंगे शामिल

     

    दिल्ली के छतरपुर मंदिर से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में एकता पदयात्रा निकाली गई है। 13 नवंबर को यह यात्रा आगरा-दिल्ली हाईवे से पलवल होडल होकर कोटवन सीमा में प्रवेश करेगी। कोसीकलां, छाता और में पड़ाव करने के बाद 16 नवंबर को धीरेंद्र शास्त्री ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में धर्मध्वजा चढ़ाने के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे। समापन मौके पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में साधु-संत भी होंगे। 16 नवंबर को रविवार है। सप्ताह के अंत में वृंदावन में वैसे भी भीड़ इतनी होती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है।

     

    वृंदावन के अंदर भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए कठिन

     

    सनातन पदयात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। जाहिर है वह भी ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर जाना चाहेंगे। ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रशासन के लिए सामने भी यह खासी चिंता का विषय है। भीड़ प्रबंधन के लिए हाईवे पर तो पुलिस आवागमन रोक रही है, लेकिन वृंदावन के अंदर भीड़ संभालना काफी मुश्किल होगा। प्रशासन इस पर मंथन कर रहा है।

    हालांकि अधिकारी चाहते हैं कि कम संख्या में ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को जाएं, लेकिन बाकी को रोकना कठिन है। डीएम सीपी सिंह ने बताया कि आयोजकों से बात की जा रही है, सीमित संख्या में ही मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाया जाएगा।