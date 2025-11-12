धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा कल मथुरा पहुंचेगी: भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती; 50000 से अधिक लोग होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मथुरा। सनातनियों को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सात नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा गुरुवार को जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। पदयात्रा में हजारों लोग साथ चल रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

ऐसे में 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यात्रा समापन रविवार को होना है। वृंदावन में लाखों की भीड़ पहले ही रहेगी। ऐसे में यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।

पचास हजार से अधिक लोग पदयात्रा में होंगे शामिल दिल्ली के छतरपुर मंदिर से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में एकता पदयात्रा निकाली गई है। 13 नवंबर को यह यात्रा आगरा-दिल्ली हाईवे से पलवल होडल होकर कोटवन सीमा में प्रवेश करेगी। कोसीकलां, छाता और में पड़ाव करने के बाद 16 नवंबर को धीरेंद्र शास्त्री ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में धर्मध्वजा चढ़ाने के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे। समापन मौके पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में साधु-संत भी होंगे। 16 नवंबर को रविवार है। सप्ताह के अंत में वृंदावन में वैसे भी भीड़ इतनी होती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है।

वृंदावन के अंदर भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए कठिन सनातन पदयात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। जाहिर है वह भी ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर जाना चाहेंगे। ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रशासन के लिए सामने भी यह खासी चिंता का विषय है। भीड़ प्रबंधन के लिए हाईवे पर तो पुलिस आवागमन रोक रही है, लेकिन वृंदावन के अंदर भीड़ संभालना काफी मुश्किल होगा। प्रशासन इस पर मंथन कर रहा है।