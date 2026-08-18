छाता चीनी मिल का सितम्बर में सीएम करेंगे शिलान्यास, एथेनॉल प्लांट भी लगेगा; यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की घोषणा

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता की चीनी मिल शुरू कराने की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच सोमवार को गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने घोषणा की कि वह सितंबर में चीनी मिल का शिलान्यास कराएंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने आएंगे।

समाजसेवी वृंदावन निवासी दीपक शर्मा कई दिनों से छाता चीनी मिल शुरू कराने को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका पूर्व सैनिक और अन्य लोगों ने समर्थन भी किया। चीनी मिल को लेकर सियासत तेज हो गई है।

गन्ना के साथ किसान कर सकेंगे ज्वार, मक्का, धान की बिक्री अपने मयूर विहार स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मेरे गन्ना मंत्री बनने के बाद गन्ना विभाग को 240 करोड़ रुपये छाता चीनी मिल के लिए मिले थे। तकनीकी कारणों से कार्य शुरू नहीं हो सका। टेंडर भी नहीं आए। चीनी मिल में 10 हजार कुंतल गन्ना प्रतिदिन पेरा जाएगा। गन्ना जितने दिन चलेगा, उतने दिन पेराई होगी। चार-पांच माह चलने के बाद गन्ना की पेराई बंद हो जाती है, युवा बेरोजगार हो जाते हैं।