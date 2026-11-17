डिजिटल टीम, मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रमेश बाबा ने हम सभी को समृद्ध विरासत सौंपी है। उनके जीवन का उद्देश्य लोककल्याण, गोसेवा, गोरक्षा, गोसंरक्षण व गोसंवर्धन था। वह स्वयं भले अभाव में रहे, लेकिन अपने हर कार्य को लोककल्याण को समर्पित करते हुए पूरा जीवन लगा दिया। हम सभी को इसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना होगा।

सीएम योगी ने रमेश बाबा को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आध्यात्मिक गुरु, माताजी गोशाला के संस्थापक, ब्रह्मलीन संत ‘पद्मश्री’ रमेश बाबा को श्रद्धांजलि दी। बरसाना स्थित मान माता गोशाला में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रमेश बाबा के चित्र पर पुष्पार्चन किया। मुख्यमंत्री ने 12 यूनिट वाले फ्री डायलिसिस केंद्र का भी शुभारंभ किया।

ऋषि व कृषि प्रधान है भारत की सनातन संस्कृति सीएम योगी ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति ऋषि व कृषि प्रधान है। ऋषि व कृषि परंपरा के बीच गोमाता सेतु का काम करती हैं। सीएम योगी ने रमेश बाबा के अनुयायियों व शिष्यों से उनके संकल्पों को पूरा करने का आह्वान किया और सभी को आश्वस्त किया कि सरकार आपके कदम से कदम मिलाकर कार्य करेगी।