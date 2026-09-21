यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर बदलते समय कैंटर ने मारी टक्कर, दो की मौत और दो घायल

संवाद सूत्र, नौहझील (मथुरा)। यमुना एक्सप्रेसवे के नोएडा-आगरा मार्ग पर माइल स्टोन 64 पर नौहझील के समीप शनिवार रात ढाई बजे आधे घंटे के अंतराल में दो सड़क हादसे हो गए। टायर फटने पर कैंटर एक्सप्रेसवे पर खड़ा हो गया।चालक और परिचालक टायर को बदलने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आया कैंटर सड़क पर खड़े कैंटर में पीछे से घुस गया।हादसे में चालक और परिचालक की मृत्यु हो गई।

टक्कर के बाद चालक दूसरे कैंटर को लेकर भागने लगा, करीब 300 मीटर आगे जाने पर उसी कैंटर के पीछे कानपुर नंबर का कैंटर मथुरा: यमुना एक्सप्रेसवे पर नौहझील क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मौके पर खड़ा कैंटर। फोटो सौ. पुलिस द्वाराब्त कर चालक को हिरासत में लिया है।

300 मीटर आगे बढ़ने पर दूसरे कैंटर में फिर हुआ हादसा, दो गंभीर नौहझील थाना क्षेत्र के माइल स्टोन 64 पर शनिवार रात ढाई बजे पहली घटना हुई। गाजियाबाद से एक कैंटर नोएडा से माल लेकर आगरा की ओर जा रहा था। कैंटर को 40 वर्षीय हरिपाल निवासी गाजियाबाद चला रहे थे। उनके साथ परिचालक के रूप में 38 वर्षीय भीम सिंह निवासी खिदाना बागपत थे।

नौहझील के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन 64 के समीप पहुंचने पर कैंटर का चालक की ओर का टायर फट गया। इससे कैंटर एक्सप्रेसवे पर रुक गया। हरिपाल और भीम सिंह सड़क पर उतरकर टायर बदलने लगे। इसी दौरान पीछे से आए धौलपुर नंबर के कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी।

पुलिस बोली, चालक को नींद का झोंका आने से हुआ हादसा हादसा इतना तेज था कि दोनों अपने ही कैंटर के पिछले टायर की चपेट में आ गए और गंभीर घायल हो गए। नौहझील पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो धौलपुर नंबर का कैंटर चालक विश्वनाथ निवासी गाजियाबाद वाहन के साथ भाग चुका था। करीब 300 मीटर आगे जाने पर धौलपुर के कैंटर में कानपुर नंबर का कैंटर पीछे से घुस गया।