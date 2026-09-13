ब्रज विकास की दौड़ में पीछे छूटती बुनियादी सुविधाएं: चमकती सड़कें और रोपवे तो दिया, पर जाम और जलभराव से जूझ रहा मथुरा

विनीत मिश्र, मथुरा। काशी, अयोध्या और अब मथुरा....। सरकार के एजेंडे में ब्रज का विकास है। उस ब्रज का जहां कान्हा का वास है। प्रिया-प्रियतम ने जहां अपनी लीलाएं कीं। सड़कें बनीं, रोशनी से जगमगाते भक्ति स्तंभ। भव्य द्वार और मंदिर। धर्म नगरी में बाहर से आने वाला श्रद्धालु खुश हैं। मगर, अभी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। जाम और जलभराव से शहर को मुक्त करना जरूरी है।

दस वर्षों में ब्रज में विकास का पहिया तेजी से घूमा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जनसभाओं में ब्रज के विकास का संकल्प दोहराया। इस पर काम भी हुआ।

आगरा-दिल्ली हाईवे से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए सरकार ने 1650 करोड़ रुपये दिए। 23 करोड़ रुपये से वृंदावन से पानीगांव परिक्रमा मार्ग से तैयार रोशनी से नहाए भक्ति स्तंभ बने। रोशनी से चमचमाती सड़कें बनाईं, रोपवे दिया, लेकिन जाम से नहीं दिला सके राहत बरसाना में राधारानी मंदिर के लिए रोपवे बना...। अब परिक्रमा मार्ग का भी विकास हो रहा है। कान्हा का बचपन बीता, उस गोकुल में वसुदेव वाटिका में कृत्रिम झील का निर्माण हो रहा है। बलदेव में भी विकास की नई तस्वीर जल्द सामने आएगी। ब्रज की यह नई तस्वीर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। ब्रज में बढ़ती सुविधाओं का ही असर है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष रिकार्ड 12 करोड़ श्रद्धालु ब्रज में आए। अब आगे संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। मगर, विकास की इस दौड़ में बुनियादी सुविधाएं कहीं पीछे छूट रही हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या बढ़ती भीड़ से लगने वाला जाम है।