जागरण संवाददाता, मथुरा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति में युवा और पुराने कार्यकर्ताओं को एक साथ साधने की कवायद तेज कर दी है। दो दिवसीय योजना बैठक में युवाओं पर खास फोकस रहा। जेनजी की नाराजगी दूर करने, नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने और संगठन में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर गंभीर मंथन हुआ।

विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी का जोर युवा चेहरों के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर है, वहीं लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा दूर करने का भी संदेश दिया गया। उनके साथ नियमित संवाद और बैठकें कर संगठन में सक्रिय भूमिका होगी।

पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, वहां जीत का रास्ता तलाशने पर भी चर्चा हुई। बड़ी संख्या में वर्तमान विधायकों की टिकट भी कटने पर चर्चा हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में हुई बैठक की दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद मौजूद रहे।

दोपहर 12.20 बजे पहुंचे नितिन नवीन के सामने एक दिन पहले संगठन और सरकार के 54 लोगों के साथ हुई बैठक में हुई सहमतियों का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में संदेश साफ गया कि इस बार उन पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और पार्टी के लिए फिर से सक्रिय करना है, जो पहले समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के पास भी संगठन के पदाधिकारी जाएंगे।

उन्हें पार्टी की गतिविधियों और रायशुमारी में भी शामिल किया जाएगा। पार्टी को जो परंपरागत मतदाता (की वोटर्स) हैं। उनमें जो अपने क्षेत्रों में अधिक प्रभाव रखते हैं, उन्हें भी अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा। उनके साथ नियमित बैठकें की जाएंगी।