ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन समय को लेकर मतभेद, भाई दूज से बदलता है टाइम

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भाईदूज से शीतकालीन सेवा की शुरूआत होगी। ऐसे में ठाकुरजी के पट सुबह एक घंटे देर से खुलेंगे। इसी तरह शाम को एक घंटे मंदिर के पट जल्द खुलेंगे और रात को एक घंटे पहले पट बंद हो जाएंगे। दर्शन समय बदलने के साथ ही ठाकुरजी को विश्राम का समय भी अधिक मिलेगा तो ठाकुरजी के भोगराग में भी बदलाव होगा।

भोग में शीतल पदार्थों की मात्रा में कमी करके गरिष्ठ व्यंजनों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। पोशाक भी मोटे कपड़े की धारण करवाई जाएगी, ताकि शीत का प्रभाव ठाकुरजी पर न पड़े। ठाकुरजी के दर्शन समय को लेकर एकबार फिर मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति और सेवायतों के बीच मतभेद उजागर हुए हैं।

समिति ने जो दर्शन समय की सारिणी जारी की है, उसके विपरीत सेवायतों ने अपनी पुरानी समय सारिणी के अनुसार ही दर्शन समय निर्धारित करने की घोषणा कर डाली है। समिति अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ाई के साथ समिति की समय सारिणी का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने परंपरा के अनुसार भाईदूज से बदलने वाले ठाकुरजी के दर्शन समय में बदलाव किया है। समिति द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार मंदिर के पट सुबह आठ बजे खुलेंगे और दोपहर डेढ़ बजे बंद होंगे।

शृंगार आरती सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर और राजभोग आरती एक बजकर 25 मिनट होगी। शाम को मंदिर के पट चार बजे खुलेंगे और रात नौ बजे बंद होंगे। शयनभोग आरती रात आठ बजकर 55 मिनट पर होगी। इसके उलट मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति में शामिल सेवायत सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने सेवायताें की ओर से तय किए दर्शन समय की सारिणी के अनुसार दर्शन खाेलने का निर्णय लिया है। इस समय सारिणी के अनुसार मंदिर के पट सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर खुलेंगे और शृंगार आरती आठ बजकर 55 मिनट पर, राजभोग आरती 12.55 बजे, मंदिर के पट एक बजे बंद होंगे।