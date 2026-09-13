जहां बाबा नीब करौरी ने ली समाधि, उस आश्रम में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि; फिल्म 'हनुमान अंश' से जुड़ा कनेक्शन
फिल्म 'हनुमान अंश' के बड़े पर्दे पर आने के बाद वृंदावन स्थित बाबा नीब करौरी आश्रम में भक्तों की संख्या ...और पढ़ें
HighLights
फिल्म 'हनुमान अंश' ने बाबा नीब करौरी आश्रम में भीड़ बढ़ाई।
बाबा के जीवन और चमत्कारों के प्रति लोगों में जिज्ञासा बढ़ी।
वृंदावन आश्रम में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई।
संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर तहलका मचाया तो भक्तों ने बाबा महाराज के जीवन और उनके चमत्कारों के बारे में गहनता से जाना। यही कारण है कि वृंदावन नीब करौरी आश्रम में भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हाे रही है।
बाबा नीब करौरी महाराज ने वृंदावन को अपनी साधना का केंद्र बनाया और परिक्रमा मार्ग में उन्होंने साधना करते हुए ही समाधि ली थी।
बड़े पर्दे पर फिल्म ने बढ़ाई हलचल
बाबा नीब करौरी आश्रम में यूं तो उनके सामने से ही अनुयायियों का आना लगा रहता है, विदेशी भक्त भी बाबा से विशेष प्रभावित होकर आश्रम में रहकर ही ईश्वर साधना करते रहे। फिल्म हनुमान अंश के बडे पर्दे पर देखने के बाद लोगों में बाबा महाराज के चमत्कारों के प्रति जिज्ञासा जाग उठी है। हर रोज वृंदावन नीब करौरी आश्रम में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।
आश्रम में भक्तों की संख्या में हुई वृद्धि
आश्रम में दो महीने पहले सुबह से शाम तक करीब एक हजार श्रद्धालु ही साधना करने अथवा बाबा महाराज व हनुमानजी के दर्शन को पहुंचते थे। ये आंकड़ा अब पांच से छह हजार हो गया है। मंगलवार के दिन तो रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है।
बाबा महाराज के अनुयायी यहां साधना करते हैं। समाधि, साधना कुटिया के दर्शन करते हैं। लेकिन, हनुमान अंश फिल्म आने के बाद भक्तों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है। श्रद्धालु दर्शन एवं बाबा महाराज के बारे में जानने पहुंच रहे हैं।
त्रिलोकचंद शर्मा, ट्रस्टी, बाबा नीब करौरी आश्रम, वृंदावन।