जहां बाबा नीब करौरी ने ली समाधि, उस आश्रम में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि; फिल्म 'हनुमान अंश' से जुड़ा कनेक्शन

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर तहलका मचाया तो भक्तों ने बाबा महाराज के जीवन और उनके चमत्कारों के बारे में गहनता से जाना। यही कारण है कि वृंदावन नीब करौरी आश्रम में भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हाे रही है।

बाबा नीब करौरी महाराज ने वृंदावन को अपनी साधना का केंद्र बनाया और परिक्रमा मार्ग में उन्होंने साधना करते हुए ही समाधि ली थी।

बड़े पर्दे पर फिल्म ने बढ़ाई हलचल बाबा नीब करौरी आश्रम में यूं तो उनके सामने से ही अनुयायियों का आना लगा रहता है, विदेशी भक्त भी बाबा से विशेष प्रभावित होकर आश्रम में रहकर ही ईश्वर साधना करते रहे। फिल्म हनुमान अंश के बडे पर्दे पर देखने के बाद लोगों में बाबा महाराज के चमत्कारों के प्रति जिज्ञासा जाग उठी है। हर रोज वृंदावन नीब करौरी आश्रम में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।