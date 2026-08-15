AI की हेल्प से इंटरव्यू क्रेक, सेल्फ-स्टडी कर अनमोल बने असिस्टेंट कमांडेट; पिता UP Police में बांकेबिहारी मंदिर के सुरक्षा प्रभारी

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। श्रीबांकेबिहारी मंदिर के सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार कौशिक के पुत्र अनमोल कौशिक ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में देश में 56वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र और पुलिस परिवार का नाम रोशन किया है।

मूल रूप से जनपद ललितपुर के ग्राम बिरौरा निवासी अनमोल कौशिक ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कला स्नातक और इग्नू से परास्नातक की पढ़ाई पूरी की।

साक्षात्कार के लिए लिया एआई का सहारा वर्ष 2022 से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अनमोल ने दिल्ली में रहकर प्रतिदिन आठ घंटे सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से यह मुकाम हासिल किया। साक्षात्कार की तैयारी के लिए उन्होंने एआई की भी मदद ली।