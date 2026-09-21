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जुगल घाट पर चीखती रहीं दो बहनें, आंखों के सामने डूब गया अग्निवीर भाई, मां-बाप की मौत के बाद इकलौता सहारा था हर्ष

By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shivam Yadav
Published: Mon, 21 Sep 2026 05:10 PM (IST)

मथुरा के जुगल घाट पर ब्रज दर्शन के लिए आया 19 वर्षीय अग्निवीर हर्ष बिष्ट यमुना में स्नान के दौरान ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, मथुरा। भाई-बहनों के साथ ब्रज दर्शन के लिए आया 19 वर्षीय अग्निवीर रविवार दोपहर जुगल घाट पर यमुना में स्नान के दौरान डूब गया। आंखों के सामने भाई को डूबता देख बहनों की चीख निकल पड़ी, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी।

करीब 30 मिनट बाद पुलिस ने एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। स्वजन ने पुलिस पर लापरवाही और रेस्क्यू कार्य में देरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई।

माता-पिता भी दुनिया में नहीं, भाई था सहारा

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले 19 वर्षीय हर्ष बिष्ट अपनी दो बहन भारती, बबीता और एक ममेरे भाई गौरव के साथ राधाष्टमी पर ब्रज के दर्शनों के लिए आए थे। बहन भारती ने बताया कि हर्ष उनका छोटा और बबीता से बड़े हैं। उनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं।

करीब एक वर्ष पहले ही हर्ष अग्निवीर के लिए भर्ती हुए और अभी उनकी तैनाती जयपुर में है। राधाष्टमी को लेकर बरसाना, नंदगांव की धार्मिक यात्रा के बाद सभी लोग रविवार सुबह वृंदावन पहुंचे थे। सुबह नौ बजे यमुना के जुगल घाट पर हर्ष स्नान के लिए उतर गए, जबकि उसकी बहनें और भाई घाट किनारे खड़े रहे।

इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चले गए। बहनों ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली और वह आंखों से ओझल हो गए।

काफी प्रयास के बाद भी नहीं लगा सुराग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और युवक की तलाश शुरू कराई। गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से यमुना में संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद युवक का सुराग नहीं लग सका।

कई घंटे तक तलाश जारी रहने के बाद भी अग्निवीर के नहीं मिलने से उसके भाई-बहनों में कोहराम मच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद उन्हें पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इसके कारण उनके भाई का पता नहीं चल पाया। स्वजन का आरोप था कि पुलिस आ गई, लेकिन गोताखोर नहीं थे। ऐसे में स्वजन ने अपने स्तर से वहां खड़े नाविकों से ही तलाश कराई।

सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत ही पहुंच गई थीं। टीमें युवक की तलाश में जुट गई थीं। यमुना नदी का बहाव व गहराई अधिक है। इसके कारण परेशानी आई है। टीमें जल्द ही युवक को तलाश लेंगी।

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