मथुरा में स्नान के दौरान हादसा, बहनों की आंखों के सामने डूबा अग्निवीर भाई; तलाश में जुटी SDRF की टीम

संवाद सू्त्र, वृंदावन (मथुरा)। भाई-बहनों के साथ ब्रज दर्शन के लिए आया 19 वर्षीय अग्निवीर रविवार दोपहर जुगल घाट पर यमुना में स्नान के दौरान डूब गया। आंखों के सामने भाई को डूबता देख बहनें चीखती रहीं, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी।

करीब 30 मिनट बाद पुलिस ने एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई गई, लेकिन पता नहीं चला। स्वजन ने पुलिस पर लापरवाही और रेस्क्यू कार्य में देरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले 19 वर्षीय हर्ष बिष्ट अपनी दो बहन भारती, बबीता और एक ममेरे भाई गौरव के साथ राधाष्टमी पर ब्रज के दर्शनों के लिए आए थे। बहन भारती ने बताया कि उनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं। एक वर्ष पहले ही हर्ष अग्निवीर के लिए भर्ती हुए और अभी उनकी तैनाती जयपुर में है।

राधाष्टमी को लेकर बरसाना, नंदगांव की धार्मिक यात्रा के बाद सभी लोग रविवार सुबह वृंदावन पहुंचे थे। सुबह नौ बजे यमुना के जुगल घाट पर हर्ष स्नान के लिए उतर गए, दोनों बहनें और मेमेरा भाई घाट किनारे खड़े थे। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चले गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग जब तक पहुंचते, तब तक हर्ष डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और युवक की तलाश शुरू कराई।

गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से यमुना में संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद युवक का सुराग नहीं लग सका। कई घंटे तक तलाश जारी रहने के बाद भी अग्निवीर के नहीं मिलने से उसके भाई-बहनों में कोहराम मच गया। बहनों का कहना है कि पुलिस पहुंची लेकिन गोताखोर नहीं थे।