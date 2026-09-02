Janmashtami 2026: अफजाल व इकबाल की डिजाइनर पोशाक पहनेंगे कान्हा, वृंदावन के कारीगर बने हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव है तो केवल मथुरा और ब्रज ही नहीं देश दुनिया के घर-घर में भगवान श्रीकृष्ण चार सितंबर को प्रकटेंगे, ठाकुरजी के प्राकट्योत्सव पर उन्हें नई और आकर्षक पोशाक भी धारण कराई जाएगी। वृंदावन पोशाक कारोबार का देश में बड़ा केंद्र भी है।

लेकिन, यहां की खास बात यह है कि ठाकुरजी की पोशाक तैयार करने में मुस्लिम समुदाय का हमेशा से बड़ा हाथ रहा है। ठाकुर जी की डिजाइनर पोशाक अफजाल और इकबाल बना रहे हैं। कई पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं।

वृंदावन की धरती पर दे रहे हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश यह भगवान श्रीराधाकृष्ण की लीलाभूमि हैं, यहीं से सोलह कलाओं के अवतारी भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया था। आज भी भगवान श्रीकृष्ण के संदेश की संवाहक वृंदावन की धरती पर हिंदू मुस्लिम सद्भाव की मिसाल दी जा रही है। यहां भगवान श्रीकृष्ण, राधारानी व अन्य देवी-देवताओं की पोशाक तैयार करने वाले कारीगरों में हिंदुओं के साथ मुस्लिम परिवार भी कई पीढ़ियों से लगे हैं।

जन्माष्टमी पर देश-दुनिया से आए आर्डर पोशाकों को तैयार करने में मुस्लिम कारीगर जुड़े हुए हैं। महीन कारीगरी, मोतियों, स्टोन और आकर्षक डिजाइन से तैयार की जा रही इन पोशाकों में इस बार ठाकुरजी की अलग ही छटा देखने को मिलेगी। इन पोशाकों की कीमत 10 रुपये से शुरू होकर लाखों रुपये तक पहुंचती है। जन्माष्टमी पर देश दुनिया से पोशाक के ऑर्डर मिले हैं तो कारीगर दिन रात काम में जुटे हैं।