Krisha Janmashtami 2026: मथुरा के मंदिरों में कब मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? राधारमण में दिन में होगा जन्मोत्सव

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। ब्रज में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां मंदिरों में जोर-शोर से चल रही हैं। राधारमण मंदिर में सुबह श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सुबह नौ बजे महाभिषेक का आयोजन होगा। प्रेममंदिर, इस्कान मंदिर, चंद्रोदय मंदिर, रंगजी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी जन्मोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राधारमण मंदिर में दिन में होगा जन्मोत्सव भगवान श्रीराधाकृष्ण की लीलाभूमि वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सहित विश्वभर के मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव रात बारह बजे मनाया जाता है। राधारमण मंदिर में दिन में ठाकुरजी का प्राकट्योत्सव मनाने की परंपरा है।

बांकेबिहारी मंदिर में होगी मंगला आरती ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में जन्मोत्सव की विशेष परंपरा है, जहां रात 12 बजे ठाकुरजी का पंचामृत से महाभिषेक होता है, लेकिन भक्तों को दर्शन नहीं मिलते। राधारमण मंदिर में दिन में ठाकुरजी का प्राकट्योत्सव मनाने की परंपरा है। सुबह नौ बजे से ठाकुरजी का महाभिषेक दूध, दही, शहद, शर्करा, बूरा और जड़ी-बूटियों से लगभग दो घंटे तक किया जाएगा। राधारमण मंदिर के साथ शाहजी और राधादामोदर मंदिर में भी दिन में ठाकुरजी का प्राकट्योत्सव होगा।