मथुरा: रिश्तेदारी में बेटी को तलाश रहे थे घरवाले, 16 दिन बाद कुंड से मिला लड़की का शव

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे क्षेत्र की सतोहा चौकी के अंतर्गत गोवर्धन रोड स्थित गांव सतोहा में रविवार सुबह शांतनु बिहारी जी कुंड में 16 वर्षीय किशोरी का शव उतराता मिलने से अफरा तफरी मच गई। पूजा-अर्चना के लिए कुंड पर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया है।

मृतका की पहचान सतोहा निवासी मदनलाल की 16 वर्षीय पुत्री दिव्या के रूप में हुई है। स्वजन ने बताया किशोरी कई दिनों से लापता थी। मृतका के स्वजन ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को पुलिस को किशोरी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार को मिला शव, परिवार में मचा कोहराम रविवार सुबह घर के सामने स्थित शांतनु बिहारी जी कुंड में किशोरी का शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की भीड़ कुंड के आसपास जुट गई।