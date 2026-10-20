मैनपुरी: रामलीला मंच पर फिल्मी गानों पर डांस, बार बालाओं ने लगाए ठुमके

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली में भगवान श्रीराम के आदर्श और मर्यादा का संदेश देने वाली रामलीला का मंच फिल्मी गानों पर डांस को लेकर विवादों में आ गया है। रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के दौरान बार बालाओं के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गए हैं। इसमें नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा सहित एक दूसरे गाने पर जमकर ठुमके लग रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोगाें में इसे लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं।

कुरावली रामलीला मंच पर फिल्मी गानों किया डांस कुरावली में जीटी रोड स्थित गैलानाथ पुल के समीप रामलीला मैदान में रामलीला मंचन कार्यक्रम चल रहा है। इसी मंचन को लेकर प्रचलित वीडियो में अंगद-रावण संवाद के बीच ‘नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, चाहे दिल्ली जाओ आगरा’ जैसे गाने पर डांस साफ दिख रहा है। यह वीडियो रविवार रात को हुए रामलीला मंचन के दौरान बताए जा रहे हैं। धार्मिक मंच पर इस तरह के डांस ने आयोजन की गरिमा और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।