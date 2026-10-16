मैनपुरी के सौज वेटलैंड को मिला रामसर साइट का दर्जा, इको-टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ान; युवाओं को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। इको-टूरिज्म को नई पहचान देने के लिए केंद्र सरकार ने सौज वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

इससे पहले जनपद के समान पक्षी विहार को भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। इस प्रकार मैनपुरी अब दो रामसर साइट वाला जिला बन गया है। करीब 40.759 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड किशनी तहसील में स्थित है। रामसर साइट में पहले से शामिल समान पक्षी विहार से इसकी दूरी लगभग पांच किलोमीटर है। सौज वेटलैंड को पहले ही ‘इंपार्टेंट बर्ड एरिया’ (आईबीए) का दर्जा मिल चुका है।

प्रभागीय वनाधिकारी शिवम मिश्र ने बताया कि यह क्षेत्र संकटग्रस्त सारस क्रेन और ब्लैक-नेक्ड स्टार्क सहित कई दुर्लभ प्रवासी व स्थानीय पक्षियों का प्रमुख और सुरक्षित प्राकृतिक आश्रय स्थल है। यहां 96 पक्षी प्रजातियां, 19 मछली प्रजातियां एवं 7 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अनेक संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।