कौन हैं NCC कैडेट आभा यादव, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित? यूपी के मैनपुरी से है कनेक्शन

संवाद सूत्र, मैनपुरी। नेशनल पीजी कॉलेज की एनसीसी की छात्रा आभा यादव हिमालय की पहाड़ियों पर देश का तिरंगा लहराकर भारत की शान को बढ़ाया। एनसीसी कैडेट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया।

फर्स्ट एवर हिमालय एक्सपीडिशन अपराजिता पंरगलर ने हिमांलय की पहाड़ियों पर ऑल इंडिया गर्ल्स कैडेट कैंप का आयोजन किया था। जिसमें देश भर की 20 एनसीसी कैडिट्स ने भाग लिया था।

24 दिन के शिविर में छात्राओं ने लद्दाख और हिमालय की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फ़हराया था। नगर के नेशनल पीजी कालेज की एनसीसी छात्रा, क्षेत्र के गांव गोविंदेपुर निवासी संजय यादव की पुत्री आभा यादव ने भी शिविर में प्रतिभाग किया था।