कुछ पल देरी और बन जाता मौत का अंडरपास....मैनपुरी में थार समेत दो कार डूबीं, पिता-पुत्र की बची जान

जागरण संवाददाता, इटावा। तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश के कारण शुक्रवार शाम शहर का मैनपुरी अंडरपास हर बार की तरह पानी भरने से बंद हो गया। पांच फीट से अधिक पानी भर जाने के कारण सुरक्षा के दृष्टि से नगर पालिका द्वारा पुल के दोनों तरह बेरीकेडिंग लगाई थी। लेकिन शनिवार दोपहर तीन बजे मैनपुरी की तरफ से आ रहे थार सवार पिता-पुत्र व एक अन्य कार सवार सड़क पर लगी बेरीकेडिंग हटाकर पुल में कार लेकर घुस गए।

पानी के अंदर पुल के बीचों बीच पहुंचने के बाद दोनों कारें साइलेंसर व इंजन में पानी भर जाने के बाद बंद पड़ जाने से रुक गई। जिससे कार सवार पिता-पुत्र समेत दूसरी कार सवार चालक भी पानी में फंस गए। कार सवारों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

इटावा- मैनपुरी मार्ग पर पानी में फंसी थार कार। जागरण बेरीकेडिंग पर ड्यूटी पर मौजूद पालिका कर्मचारी ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। जिसके बाद पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी और क्रेन की मदद से दोनों कारों को पानी से बाहर निकाला जा सका। थार में करहल, मैनपुरी निवासी दिनेश सिंह अपने बेटे शुभम के साथ सवार थे। जबकि लखनऊ नंबर की दूसरी कार सवार ने अपना नाम पता बताने से मना कर दिया।

थार कार सवार मैनपुरी निवासी दिनेश सिंह ने बताया कि अंडरपास में करीब पांच फीट पानी भरा था। वहां मौजूद कर्मचारी ने पानी अधिक होने की जानकारी भी दी थी, लेकिन उनका बेटा जिद कर पुल में प्रवेश कर गया और पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका। थार पानी में पहुंचते ही बंद हो गई। इसके बाद दोनों को कार से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा।

इसी दौरान पीछे से आई एक ओर कार भी पानी में फंस गई। इंजन और साइलेंसर में पानी भरने से वह भी बंद हो गई। चालक ने घटना के संबंध में बात करने से इन्कार किया। बाद में दूसरी कार की मदद से किया कार को खिंचवाकर अंडरपास से बाहर निकाला गया। नगर पालिका कर्मियों ने बताया कि अंडरब्रिज से लगातार पानी निकालने का काम जारी है।