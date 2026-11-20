जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर के दीवानी रोड पर संचालित वृद्धाश्रम का न्यायिक अधिकारियों ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। उन्होंने यहां संरक्षित वृद्धजन से आश्रम में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। यहां उन्हें बुजुर्गों को दिए जाने तीन वर्ष पूर्व एक्सपायर हो चुके डायपर मिले। हाजिरी रजिस्टर पर वृद्धजन की उपस्थिति भी अंकित नहीं थी। न्यायिक अधिकारियों ने अधीक्षिका को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

जिला न्यायाधीश रूपेश रंजन के आदेश पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्रपाल सिंह, एफटीसी द्वितीय कमल सिंह और विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूतन चौहान ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। जहां अधिकारियों को 75 वृद्धजन आश्रित मिले।

आश्रम परिसर में गंदगी के कारण दुर्गंध आने पर न्यायिक अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त कर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और बीमार बुजुर्गों का बेहतर इलाज कराने को कहा गया है। जानकारी करने पर सामने आया कि वृद्धजन को दिए जाने वाले डायपर की एक्सपायरी तीन वर्ष पूर्व ही हो चुकी है, उसके बाद भी उनका उपयोग हो रहा है।