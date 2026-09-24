मैनपुरी के युवा किसान शिवम ने फूलों की खेती से बदली किस्मत, सालाना दो लाख की कर रहे कमाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। परंपरागत खेती में बढ़ती लागत और सीमित आमदनी के बीच बेवर के गांव बनकिया निवासी युवा किसान शिवम ने खेती का तरीका बदलकर अपनी आमदनी का रास्ता तलाश लिया है।

उन्होंने परंपरागत फसलों के बजाय तीन बीघा खेत में गेंदे के फूलों की खेती शुरू की। अब खेत में खिले फूल उनकी मेहनत के साथ अच्छी कमाई की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। शिवम के अनुसार खेती से जुड़े सभी खर्च निकालने के बाद वह साल में करीब दो लाख रुपये की बचत कर लेते हैं।