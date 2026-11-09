मैनपुरी में दीपावली पर आतिशबाजी बनी आफत, सात बच्चों समेत 17 झुलसे

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दीपावली पर खुशियों के बीच आतिशबाजी का शौक कई परिवारों के लिए परेशानी का सबब बन गया। रविवार शाम जिले में अलग-अलग स्थानों पर पटाखे चलाते समय सात बच्चों समेत 17 लोग झुलस गए। हादसों के बाद घायलों में चीख-पुकार मच गई। स्वजन आनन-फानन में सभी को उपचार के लिए महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

यहां प्राथमिक उपचार के बाद 14 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे तीन लोगों को बेहतर इलाज के लिए आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई रेफर कर दिया गया। एलाऊ क्षेत्र के गांव विरतिया निवासी प्रदीप कुमार का 16 वर्षीय पुत्र आयुष दीपावली त्योहार पर रविवार की रात घर के बाहर आतिशबाजी चला रहा था।

तभी दोस्त भी आकर पटाखे चलाने लगे। इस बीच किसी शरारती ने जलता हुआ पटाखा उसके पेंट की जेब में रख लिया। जिससे आयुष झुलस गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दन्नाहार के गांव रठेरा निवासी 18 वर्षीय अंशुल कुमार रात में दोस्तों संग आतिशबाजी चला रहा था। उसकी जेब में गंधक पोटाश रखा था। आतिशबाजी चिंगारी पेंट पर जा गिरी। जिससे धमाके के साथ पोटाश भी चल गया।

जिससे वह घायल हो गया। उसे सीएचसी कुचेला ले जाया गया। जहां से उसे रेफर कर दिया गया। सोमवार को स्वजन ने अंशुल को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पड़रिया निवासी बृजेश का 11 वर्षीय पुत्र कृष्ण सोमवार की सुबह घर के बाहर फुलझड़ी चला रहा था। तभी वह भी किसी तरह झुलस गया।

इसके अलावा नगर के मुहल्ला शिव नगर कालोनी निवासी देवदत्त की ढाई वर्षीय पुत्री शिव्या, घिरोर के कल्होर पुवां निवासी सतेंद्र का 10 वर्षीय पुत्र आयुष, नगर के आजाद नगर निवासी 10 वर्षीय अंश, मुहल्ला गाड़ीवान निवासी 11 वर्षीय किशन, पंजाबी कालोनी निवासी नौ वर्षीय शिवांग, औंछा के कस्बा ज्योंति निवासी आठ वर्षीय गगन, एलाऊ के गांव पहाड़पुर निवासी लक्ष्य झुलस गए।