संवाद सूत्र, भोगांव (मैनपुरी)। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा शनिवार को 12 केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर नवोदय विद्यालय के पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। समिति ने प्रवेश पत्र ब्लाक स्तर पर वितरण के लिए भेजे हैं।

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2027-28 में कक्षा छह की रिक्त 80 सीटों को भरने के लिए 28 नवंबर को प्रवेश परीक्षा होनी है। परीक्षा के लिए ब्लाक वार केंद्र बनाए गए हैं। सभी नौ ब्लाकों से 4686 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। ब्लाकवार तय केंद्रों पर नवोदय विद्यालय के स्टाफ को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

बुधवार को डीआइओएस कार्यालय सभागार में केंद्र व्यवस्थापकों व पर्यवेक्षकों की बैठक में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। नवोदय विद्यालय प्राचार्य राजेश यादव ने बताया कि सभी केंद्रों पर जरूरी तैयारी पूरी कराई जा रही हैं।