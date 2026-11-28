जागरण संवाददाता, मैनपुरी। आलू की खेती करने वाले किसानों को सरकारी अनुदान का लाभ मिलने लगा है। जिले के 2100 किसानों के बैंक खातों में 1.55 करोड़ रुपये की धनराशि पहुंच चुकी है। हालांकि, अभी सात हजार किसान ऐसे हैं, जिन्हें अनुदान राशि मिलने का इंतजार है। इन किसानों को भी जल्द सहायता देने की तैयारी है।

उद्यान विभाग ने 30 नवंबर तक भुगतान प्रक्रिया पूरी कराने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पात्र किसानों के लिए समय रहते आवेदन और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है।



जिले में आलू उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार की ओर से अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया पूरी करने वाले किसानों को सहायता राशि दी जाती है। अब तक 2100 किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1.55 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। वहीं करीब सात हजार किसानों के आवेदन और भुगतान संबंधी प्रक्रिया अभी लंबित है।