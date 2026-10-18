छुट्टा पशु छोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा: ऐप से होगी पशुओं की पहचान, QR कोड से पकड़े जाएंगे मालिक

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दूध निकालने के बाद गोवंश को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों की अब आसानी से पहचान हो सकेगी। पशुओं की खरीद-बिक्री से लेकर उनकी पहचान तक के लिए डिजिटल निगरानी की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए भारत पशुधन एप पर पंजीकरण और इयर टैगिंग कराई जाएगी। टैग पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पशु और उसके पंजीकृत पशुपालक का ब्योरा सामने आ जाएगा।

इतना ही नहीं नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन के तहत पशुओं के लेन-देन का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे बेसहारा गोवंशों की समस्या पर अंकुश लगाने और पशुओं का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। खरीद-बिक्री का ब्योरा पोर्टल पर होगा अपलोड जिले में पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1,38,594 गोवंशी और 5,88,967 महिषवंशी दर्ज हैं। दूध न देने वाले या दूध निकालने के बाद कई पशुपालक गोवंश को खुला छोड़ देते हैं। इससे फसलों को नुकसान के साथ सड़क हादसों का खतरा भी रहता है। डिजिटल निगरानी से ऐसे पशुओं के मालिकों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

गांव से जिला स्तर तक बनेंगी समितियां व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गांव, ब्लाक, तहसील और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत सहायक, ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्सा अधिकारी और तहसील स्तर पर एसडीएम की देखरेख में निगरानी होगी। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे।