करवा चौथ पर होलो ज्वेलरी का क्रेज: महंगे सोने का विकल्प बनी कम वजन की डिजाइन, डिमांड में मथुरा के बिछुआ

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नवरात्र के जाते ही सराफा बाजार में भी त्योहार की तैयारियां होने लगी हैं। फिलहाल काराेबारी करवा चौथ पर्व की तैयारी में लगे हैं। इसके बाद धनतेरस और दीपावली की बिक्री को कारोबार सहेजने का काम होगा। करवा चौथ के लिए ज्वेलरी की दुकानों पर राजकोट, गुजरात की पायल के अलावा मथुरा के बिछुआ बिक्री को सजाए गए हैं। नई डिजाइन और कम वजन के यह आभूषण महिलाओं को लुभाएंगे। वहीं सोने व चांदी की महंगाई को ध्यान में रखकर ग्राहकों के लिए होलो ज्वेलरी भी लाई गई है, जो अंदर से खोखली होती है।

करवाचौथ को लेकर आभूषणों की मांग बढ़ने लगी है। हीरे के जेवरात की भी बढ़ी मांग से दुकानदार खुश हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही नगर के ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर सजावट आदि शुरू कर दी गई है।

महंगा सोना, होलो से पूरी होगी ज्वेलरी की चाहत नगर के सर्राफा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष व आरबी ज्वैलर्स के संचालक रामबाबू वर्मा का कहना है कि इस साल लोगों में पर्व को लेकर कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए सभी प्रकार के आभूषणों की डिजाइनर रेंज भी मंगाई गई है।