UP रोडवेज बसों में हाफ टिकट पर खेल: मैनपुरी से आगरा हाफ Ticket 104₹, वापसी में फुल 187 रुपये

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। रोडवेज की बसों में परिचालकों की मनमानी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। बच्चों के हाफ टिकट के नाम पर सरकारी खजाने को हानि पहुंचाई जा रही है। ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब मैनपुरी डिपो की बस में 10 वर्षीय बच्चे के हाफ टिकट का 104 रुपये का किराया लिया गया, जबकि वापसी में कन्नौज डिपो की बस में परिचालक ने हाफ टिकट की बजाय उसी बच्चे का फुल टिकट बनाया और 187 रुपये का वयस्क का टिकट थमाया। पूछने पर उच्चाधिकारियों से जवाब मांगने की बात कहकर टाल दिया।

रविवार को एक दंपती अपने एक बच्चे के साथ सुबह 7:58 बजे मैनपुरी डिपो की बस संख्या यूपी 75 एटी 2044 से आगरा के निकले थे। परिचालक ने निर्धारित 128 किमी दूरी के लिए 187-187 रुपये के दो फुल टिकट बनाए। इनके साथ एक दस वर्षीय बच्चा भी था।

कन्नौज डिपो ने हाफ की जगह ली फुल टिकट मैनपुरी डिपो जबकि दो बच्चों में से एक का हाफ टिकट 104 रुपये का काटा। वापसी में दंपती अपने आगरा के रामबाग से कन्नौज डिपो की बस संख्या यूपी 78 एचटी 4562 से मैनपुरी के लिए बैठे।

मैनपुरी से आगरा की निर्धारित 128 किमी दूरी के लिए किराया की अलग-अलग फीडिंग मैनपुरी डिपो के परिचालक द्वारा काटे गए टिकट के अनुसार ही अपनी जानकारी महिला परिचालक को दी। परिचालक ने 187-187 रुपये के दो फुल टिकट काटे, साथ ही बच्चे का भी फुल टिकट काटते हुए 187 रुपये का टिकट काट दिया। विरोध करने पर यह कहकर टाल दिया कि रास्ते में जब चेकिग टीम मिले तो खुद ही बात कर लेना।

दोनों टिकटों में दूरी का फेरा मैनपुरी से रवाना होने वाली गाड़ी आईएसबीटी तक जाती है। इसकी दूरी 128 किमी है। बड़ी संख्या में यात्री रामबाग, वाटर वर्क्स और भगवान टॉकीज पर ही उतर जाते हैं। परिचालक द्वारा जो भी टिकट बनाए जाते हैं, उनमें किराया आईएसबीटी तक का ही वसूला जाता है, जबकि ईटीएम में अन्य प्वाइंट भी फीड हैं।