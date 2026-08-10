हमीरपुर: बेटे की चाहत में बिजली विभाग के SDO ने CHC से चोरी कराया बच्चा, मानव तस्करी में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बेटे की चाहत में कस्बा मौदहा के बिजली सब स्टेशन में तैनात एसडीओ ने एक एएनएम को पांच लाख रुपये का लालच देकर उससे घाटमपुर सीएचसी से बच्चा चोरी करवाया। बच्चा चोरी के दौरान कर्मचारियों ने एएनएम को पकड़ लिया। जिसके बाद उससे पूछताछ की गई।

बिजली विभाग के एसडीओ आरके वर्मा का नाम शामिल होने पर घाटमपुर पुलिस ने उनके खिलाफ मानव तस्करी व अपहरण की साजिश का मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। घाटमपुर पुलिस ने आरोपित एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कस्बा मौदहा के बिजली सब स्टेशन में करीब छह माह से तैनात आरके वर्मा के सिर्फ दो ही बेटियां हैं। बेटा न होने की चाहत में उन्होंने जनपद बांदा के बबेरु थाना के अनुवान गांव निवासी पुखरांया के देवीपुर में तैनात एएनएम गीता पत्नी विनोद को पांच लाख रुपये का लालच देकर एक बच्चा चोरी कर उन्हें देने की बात कही थी। जिसको लेकर गीता लगातार बच्चा चोरी करने के प्रयास में थी।

बीते 11 मई की रात गीता घाटमपुर सीएचसी पहुंची, जहां पर उसने एक बच्चा चोरी किया और उसे लेकर जाने लगी। तभी वहां तैनात स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस ने गीता के खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था।

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