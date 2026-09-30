महोबा पुलिस का सराहनीय काम: नाम पता था न पता, इशारे समझकर 5 साल तक की बच्ची को घर तक पहुंचाया

जागरण संवाददाता, महोबा। 27 सितंबर को चार टूटे-फूटे शब्दों के सहारे पुलिस ने झारखंड की महिला को उसके स्वजन से मिलाया। अब पुलिस ने फिर ऐसा ही सराहनीय कार्य किया है।

सड़क पर भटक रही 5 साल की बच्ची नाम-पता नहीं बता पा रही थी, सिर्फ इशारे कर रही थी। श्रीनगर थाना क्षेत्र की पीआरवी-7336 के पुलिस कर्मियों ने इशारों को समझा और बच्ची को उसके घर तक पहुंचाया। बेटी को सकुशल पाकर स्वजन के दिलों में सुकून आया।

महोबा-श्रीनगर मार्ग पर पुरवार पेट्रोल पंप के पास एक पांच साल की मासूम इधर उधर भटक रही थी। बस पिता का नाम राकेश बता रही थी। लोगों ने सूचना यूपी-112 को दी। पीआरवी कमांडर कां. शमीम खान और पायलट रणजीत सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को संरक्षण में लिया।