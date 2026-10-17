मासूम की हत्या के दोषी पड़ोसी को उम्रकैद, जमीन के विवाद में बच्चे को सड़क पर पटक कर ले ली थी जान

जागरण संवाददाता, महोबा। जमीन के विवाद के चलते पड़ोसी के पांच साल के पुत्र को तीन बार सड़क पर पटक कर मार डालने के मामले में दोषी पड़ोसी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। युवक ने बच्चे की मासूम बहन को भी पटका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। घटना चार नवंबर,2021 को सुबह छह बजे हुई थी।

रामदेव अपने पांच वर्षीय पुत्र रघुवीर व तीन वर्षीय पुत्री रोशनी को साइकिल पर पीछे बैठाकर जा रहे थे। पड़ोस में रहने वाले हल्के ने रास्ते में उन्हें रोककर मारपीट की। उसने पहले रोशनी को साइकिल से उठाकर सड़क पर पटक दिया। फिर रघुवीर को तीन बार उठाकर सड़क पर पटका, जिससे सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं।