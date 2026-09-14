खाने में जहरीला पदार्थ खिला दिया... इस शक में महोबा में पैरोल पर बाहर आए पति ने पत्नी को त्रिशूल से मार डाला

जागरण संवाददाता, महोबा। महोबा में जेल से पैराल में बाहर आए कैदी ने पत्नी को बेरहमी से मार डाला। उसे शक था कि पत्नी ने उसे जहर दे दिया है। उसने त्रिशूल उठाकर उसकी हत्या कर दी। कैदी अपने परिवार की नातिन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और पैरोल पर बाहर आया था।

थाना कुलपहाड़ के ग्राम रगौलियाबुजुर्ग में 46 वर्षीय चंपा की उसके पति कल्लन ने त्रिशूल से सिर और पेट पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपित ने देर रात घटना को अंजाम दिया, लेकिन सुबह तक किसी को भनक नहीं लगी। सुबह करीब 9 बजे पड़ोसियों को चंपा दिखाई नहीं दी तो उन्हें शक हुआ।

ग्रामीणों ने थाना कुलपहाड़ पुलिस को सूचना दी। एएसपी वंदना सिंह व प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ अवधेश मिश्रा करीब 10 बजे फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक आरोपित कल्लन ने करीब 15 साल पहले परिवार की ही नातिन की हत्या की थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास हुआ था।