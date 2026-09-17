महोबा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पैसे वापस मांगे तो पिता-पुत्री से की हाथापाई

जागरण संवाददाता, महोबा। युवक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से चार लाख से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित पिता-पुत्री ने युवक को पकड़ लिया और पैसे मांगे। लेकिन उसने देने से मना कर दिया और गालियां देकर हाथापाई करते हुए भाग निकला। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

शहर के मुहल्ला सत्तीपुरा निवासी महेंद्र कुमार ने बताया कि सौरभ उर्फ अभय मिश्रा निवासी कस्बा बेलाताल हाल निवासी डीएम आवास के पीछे करीब सात माह पहले उसके पास आया। उसने कहा कि किसी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति कराना है, तो बताओ। तब उसने मना कर दिया। एक माह बाद फिर से उसने इस बारे में उससे बात की।