यात्रीगण कृपया ध्यान दें... गाजीपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों के बदले रूट, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेंगी डायवर्ट

जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। यात्री गण कृपया ध्यान दे अगर आप 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक ट्रेन से आवागमन की योजना बना रहे है तो ट्रेनों का शेड्यूल देख ले। क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर एवं सोनपुर मंडल में चल रहे तकनीकी व निर्माण कार्यों प्री एनआई व एनआई कार्य के चलते 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

राजेंद्र पुल, हाथीदह अपर, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर जारी इस कार्य के कारण जनपद के स्थानीय स्टेशन पर रुकने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जिससे इस अवधि में जंक्शन पर इनका ठहराव रद्द रहेगा।

रेल प्रशासन ने यात्रा के दौरान असुविधा से बचने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ताकि स्टेशन पर आने से पूर्व अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति और समय-सारणी की पुष्टि अवश्य कर सके ताकि कोई परेशानी न हो सके। स्टेशन अधीक्षक दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।