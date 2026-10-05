'10 लाख और लेकर लाओ तो ही निभाऊंगा शादी', यूपी में इंजीनियर पति ने पत्नी को पीटकर घर से निकाला

जागरण संवाददाता, महोबा। दहेज लाख की और मांग पूरी न होने पर महिला का जेवर छीनकर उसे पीटकर घर से निकाल दिया गया।

पीड़िता का आरोप है कि उसका पति हैदराबाद की कंपनी में इंजीनियर है और 1.80 लाख वेतन पाता है, इसके बाद भी 10 लाख रुपये और दहेज की मांग कर रहा है। महिला थाना पुलिस ने पति समेत पांच पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर के मुहल्ला झलकारीबाई तिराहा निवासी स्वाति ने बताया कि पांच फरवरी 2026 को उसकी शादी निहाल गुप्ता निवासी मुहल्ला रामटोला खरिकातेली बाग, पीजीआई लखनऊ के साथ हुई थी। पिता ने आठ लाख रुपये नकदी, दस लाख के आभूषण और गृहस्थी का सारा सामान दिया था।

10 लाख रुपये की डिमांड की जब वह ससुराल गई तो पति ने कहा कि तुम्हारे पिता यदि 10 लाख रुपये और नहीं देते तो वह दांपत्य संबंध स्थापित नहीं करूंगा। पति के साथ ही ससुर प्रमोद, सास अंजू, देवर रिशू व ननद दिव्या ने उसके साथ मारपीट की।

कहा कि उनका बेटा माधापुर, आईटी पार्क हैदराबाद तेलंगाना की क्वालकम कंपनी में इंजीनियर है और 1.80 लाख उसका वेतन है। पिता से 10 लाख रुपये दिलाओ, नहीं तो उसकी दूसरी शादी कराकर अच्छा पैसा पैदा कर लेंगे। 26 फरवरी को इन्होंने इसका सारा जेवर छीनकर उसे मायके महोबा भेज दिया। उसने अतिरिक्त दहेज को लेकर दी गई प्रताड़ना के बारे में बताया। सभी ने उन्हें समझाया, लेकिन ससुरालीजन नहीं माने। 20 मार्च को मायके में पंचायत भी हुई, पर ये लोग 10 लाख की मांग पर अड़े रहे।