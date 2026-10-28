महोबा में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, महोबा। तेज रफ्तार लोडर ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे मौके पर ही दंपती की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वहीं वाहन चालक मौके से भाग निकला।

कस्बा खन्ना निवासी 35 वर्षीय अरविंद अपनी पत्नी 30 वर्षीय माया के साथ बुधवार सुबह करीब सवा नौ बजे घर से दो किमी दूर सड़क किनारे पड़ी डस्ट लेने गया था। दोनों ने डस्ट बोरियों में भरवाकर ई-रिक्शा में रखवा दी और बाइक से घर लौट रहे थे।